Kovacic comandou virada do Manchester CityAFP

Publicado 05/10/2024 12:54

Inglaterra - O Manchester City levou um susto, atuando em seus domínios contra o Fulham, mas se recuperou e voltou a vencer pelo Campeonato Inglês. Com dois gols de Mateo Kovacic e um de Doku, o atual tetracampeão da competição derrotou o adversário por 3 a 2 e encerrou uma sequência de dois tropeços seguidos. A partida também teve os ex-jogadores do Flamengo, Andreas Pereira e Rodrigo Muniz como destaques, ao marcarem os gols dos visitantes.

Atuando em casa, o City saiu atrás do marcador. Aos 26 minutos, o brasileiro Andreas Pereira colocou o Fulham em vantagem, após receber passe primoroso de calcanhar de Raúl Jiménez. Porém, o City não demorou muito para empatar. Seis minutos depois, Kovacic deixou tudo igual.



No retorno do intervalo, o Manchester City virou a partida. Com apenas dois minutos da etapa complementar, novamente o croata apareceu para fazer o segundo. Já na reta final da partida, Doku apareceu para fazer o terceiro, e depois Rodrigo Muniz descontou para o Fulham.



Com o resultado, o City chegou aos 17 pontos, um a menos que o Liverpool, que lidera o Campeonato Inglês. Na próxima rodada, o clube de Manchester irá encarar o Wolverhampton, que está na lanterna da competição, com apenas um ponto, fora de casa. O jogo ocorre no próximo dia 10. Um dia antes, o Fulham recebe o Aston Villa.