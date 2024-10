Andreas Pereira finaliza para marcar contra o City - AFP

Andreas Pereira finaliza para marcar contra o CityAFP

Publicado 05/10/2024 11:42 | Atualizado 05/10/2024 11:43

Rio - O ex-jogador do Flamengo e que fez parte do elenco da Seleção na última Copa América, Andreas Pereira, de 28 anos, teve seu nome bastante citado pelos torcedores brasileiros nas redes sociais. O meia, que defende o Fulham, abriu o placar para o seu clube contra o Manchester City, em jogo pelo Campeonato Inglês.

Alguns torcedores elogiaram a qualidade técnica do meia, que nasceu na Bélgica, mas que foi registrado como brasileiro. "O que joga bola o Andreas Pereira é brincadeira!", "Andreas Pereira está jogando muito mais que o Paquetá, precisa voltar à Seleção", "Amo o Andreas Pereira", disseram.

Já outros, que muito provavelmente ainda tem na memória o erro individual do meia na final da Libertadores de 2021, vencida pelo Palmeiras contra o Flamengo, ironizaram o ocorrido. "Os caras tomaram gol do Andreas Pereira, inacreditável", "Imagina ter o Guardiola como técnico e tomar gol do Andreas Pereira", "Incrível, o City precisa fechar as portas", comentaram.



Com passagem pelo Manchester United, Andreas Pereira defendeu o Flamengo por empréstimo entre 2021 e 2022. Apesar de ter vivido bons momentos, o meia ficou marcado, tanto para boa parte dos rubro-negros quanto para torcedores de outros clubes, pelo erro na final da Libertadores e até hoje recebe muitas críticas por conta do ocorrido.