Diogo Jota fez o gol único da vitória do Liverpool - AFP

Publicado 05/10/2024 10:48 | Atualizado 05/10/2024 10:51

Inglaterra - Atual líder do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu mais uma partida pela competição, neste sábado. Fora de casa diante do Crytal Palace, os Reds levaram a melhor e derrotara os mandantes por 1 a 0, com um gol marcado logo no começo do jogo por Diogo Jota. A partida também ficou marcada pela lesão do goleiro Alisson, que poderá ser mais um problema para Dorival Júnior.

Os anfitriões começaram o jogo assustando o líder do campeonato marcando antes dos 30 segundos de jogo, mas Eddie Nketiah estava em posição de impedimento. A partir daí, o jogo parecia tranquilo para o Liverpool que teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. Foram seis finalizações contra apenas a tentativa solitária de Nketiah.



Aos nove minutos saiu o gol que garantiu a manutenção da liderança do Liverpool. Tsimikas acionou o Gakpo pelo lado esquerdo do ataque. O atacante holandês cruzou para a área e o português Diogo Jota marcou.



O Liverpool começou o segundo tempo entregando mais a bola para o Crystal Palace, que conseguiu crescer na partida e pressionou em busca do empate. Alisson, que pouco participou na primeira etapa, fez defesas importantes.

O goleiro brasileiro Alisson se lesionou aos 30 minutos do segundo tempo. Ele deu um chutão, sentiu fortes dores na parte posterior da coxa direita e foi ao chão. Muito incomodado com a situação, Alisson chegou a jogar uma das luvas. O titular do Liverpool precisou ser substituído por Jaros e saiu mancando.



Alisson foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os próximos jogos do Brasil, contra Chile e Peru. Porém, diante da aparente nova lesão, há o risco de ser cortado. A Seleção já perdeu o zagueiro Bremer, da Juventus, que terá que passar por uma operação no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, que sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda.



Jaros, que fez sua estreia no Liverpool, precisou fazer intervenções pontuais para assegurar a liderança, já que no ataque o time foi incapaz de voltar a marcar. Na segunda etapa, foram sete finalizações do Crystal Palace contra seis do Liverpool.

Com 18 pontos em sete jogos pelo Campeonato Inglês, o Liverpool volta a jogar pela competição no próximo dia 20, contra o Chelsea, em Anfield Road. No dia seguinte, o Crystal Palace visita o Nottingham Forest no City Ground.