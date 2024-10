Paul Pogba deve mudar de ares - Reprodução / Instagram

Publicado 05/10/2024 10:21

Rio - Mais perto de voltar ao futebol após ter sua suspensão por doping reduzida, o meia Paul Pogba, de 31 anos, não deverá seguir na Juventus. De acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o francês deseja rescindir o contrato com a Velha Senhora para defender um jogo clube a partir de março.

"Finalmente, o pesadelo acabou e posso esperar pelo dia em que posso seguir os meus sonhos uma e outra vez. Eu sempre afirmei que nunca violei conscientemente os regulamentos Antidoping, eu jogo com integridade... e quero agradecer ao Tribunal Arbitral que ouviu a minha explicação. Este tem sido um período extremamente angustiante na minha vida, tudo o que trabalhei tanto foi colocado em espera. Mal posso esperar para voltar ao campo!", escreveu o campeão do mundo de 2018, após ter sua pena reduzida de quatro anos para 18 meses.



Pogba não tem citado a Juventus nas redes sociais e de acordo com a publicação italiano, o clube não tem o desejo de mantê-lo. O meia poderia retornar aos treinos no CT do clube de Turim em janeiro, mas isso não deverá ocorrer. A Juve aguarda a notificação do TAS para negociar com Pogba a rescisão contratual. O jornal indica que ele planeja jogar na Major League Soccer, nos Estados Unidos.



Campeão do mundo pela seleção francesa em 2018, o meia está suspenso por doping desde setembro de 2023, quando testou positivo para testosterona após uma partida contra a Udinese, na primeira rodada do Campeonato Italiano. Em fevereiro deste ano, o Tribunal Antidoping da Itália o suspendeu por quatro anos. O francês recorreu ao TAS, que reduziu a sanção para 18 meses.



A Juventus contratou Pogba em 2022 para sua segunda passagem no clube e o francês assinou contrato até 2026, com salário de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões) anuais, mais 2 de euros milhões (R$ 12 milhões) em bônus por metas a cada ano. Antes da suspensão, ele sofreu com lesões. No total, fez apenas 12 jogos no seu retorno.