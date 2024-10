Gabriel Jesus em ação pelo Arsenal - AFP

Gabriel Jesus em ação pelo ArsenalAFP

Publicado 04/10/2024 15:20

Rio - Disputando o título do Brasileiro, o Palmeiras já pensa na montagem do elenco para o ano que vem. O clube paulista fez uma consulta por Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, e acabou vendo o clube londrino rejeitar a investida pelo brasileiro. As informações são do portal "GE".

O Verdão irá disputar o Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos, e a contratação de Gabriel Jesus seria o grande reforço do elenco para a disputa da competição. Porém, o clube paulista sabia das dificuldades das condições.



Contratado no meio de 2022 pelo Arsenal, da Inglaterra por 52 milhões de euros (R$ 289 milhões na cotação da época), Gabriel Jesus tem vencimentos estimados em 10 milhões de libras (cerca de R$ 72 milhões) por temporada, o que significa R$ 6 milhões por mês.



Apesar de não ser titular, Gabriel Jesus é um jogador importante para o elenco comandado pelo treinador Mikel Arteta. Na temporada passada, mesmo com algumas lesões, o atacante disputou 36 partidas, anotou oito gols e deu oito assistências pelo Arsenal.



Revelado na base do Palmeiras, o atacante conquistou a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileiro do ano seguinte. Em 2017, ele foi negociado com o Manchester City. Gabriel Jesus fez parte do elenco da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022.