Samuel Pupo disputará o Circuito Mundial de Surfe em 2025 - Thiago Diz/WSL

Publicado 04/10/2024 14:02

Rio - O Brasil terá mais um representante no Circuito Mundial de Surfe (WSL) em 2025. Após cair no corte do meio de temporada, Samuel Pupo disputou o Challenger Series, que é um torneio classificatório, e garantiu vaga na elite pelo sexto ano.

Segundo colocado do ranking do Challenger Series, Samuel Pupo assegurou a vaga após chegar às oitavas de final da etapa de Ericeira, em Portugal. Ele se junta a Ian Gouveia, líder do campeonato de acesso, no Circuito Mundial na próxima temporada.

Com Ian Gouveia e Samuel Pupo, o Brasil já soma oito representantes no Circuito Mundial em 2025, sendo sete no masculino, além de Tati Weston-Webb no feminino. Os outros garantidos são Italo Ferreira, Yago Dora, Gabriel Medina, Filipe Toledo e João Chianca.

O Brasil ainda pode ter novos classificados para o Circuito Mundial na próxima temporada. No masculino, Alejo Muniz (3º), Miguel Pupo (5º), Michael Rodrigues (7º) e Edgard Groggia (9º) estão entre os dez que garantem vaga. Já no feminino, Luana Silva está em sétimo e disputa uma das cinco vagas.