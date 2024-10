Carlo Ancelotti admitiu rendimento abaixo do esperado do Real - AFP

Publicado 04/10/2024 13:50

Rio - Atual campeão da Liga dos Campeões e reforçado com Kylian Mbappé, o Real Madrid iniciou a temporada europeia como grande favorito a todos os títulos. No entanto, os primeiros jogos não têm sido como o esperado, e além do rendimento abaixo, os resultados não têm sido os melhores. Em entrevista coletiva, o treinador Carlo Ancelotti admitiu que as atuação estão abaixo das possibilidades do seu grupo.

"Às vezes uma boa sequência faz você acreditar que é invencível, mas uma derrota te reconecta com a realidade. Não estamos à altura, mas falta pouco. Temos jogadores que não atingiram o seu melhor nível e temos que ter paciência nesse sentido", disse o treinador.



Questionado se existe alguma carência de um jogadores mais cadenciados no elenco do Real Madrid, Ancelotti rejeitou a situação e citou atletas com essa característica no grupo.



"Não creio que nos falte um jogador cadenciado. Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham todos têm bom passe. Tchouaméni é fundamental no aspecto defensivo da equipe. Temos muita variedade, agora não estamos demonstrando. Mas não é que falte alguma coisa, não falta nada", opinou.