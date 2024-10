Mbappé em campo pelo Real Madrid - AFP

Publicado 03/10/2024 12:53

França - O atacante Kylian Mbappé é a grande ausência da lista de convocados da França anunciada nesta quinta-feira, pelo técnico Didier Deschamps, para os dois jogos da Liga das Nações. Nos dias 10 e 14 de outubro, os franceses enfrentam a seleção de Israel e a Bélgica.

A novidade da convocação no setor ofensivo foi o nome de Christopher Nkunku, do Chelsea. Além dele, Deschamps chamou mais cinco nomes: Dembelé, Kolo Muani, Thuram, Barcola e Michael Olise.

Mbappé vinha de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e vem realizando tratamento. Nesta quarta, o atacante do Real Madrid iniciou o confronto diante do Lille, pela Liga dos Campeões, no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo, em um retorno antecipado. O atleta voltou a sentir o local e, após conversa com o treinador da seleção francesa, ficou fora da lista.

"O problema dele não é sério, mas precisa de tempo para se recuperar adequadamente. Não estou aqui para correr riscos. Por isso, o Mbappé não está aqui", afirmou o treinador francês.



De acordo com o jornal francês L'Equipe, Deschamps optou pela não convocação para que o atleta tenha uma boa recuperação e possa repousar durante o período da Data Fifa.



Além da ausência do principal nome do futebol francês, Deschamps não poderá mais contar com Griezmann, que anunciou a aposentadoria da seleção.



A França tem um aproveitamento de 50% após os dois jogos realizados pela Liga das Nações. Em sua estreia no torneio, os franceses foram derrotados pela Itália por 3 a 1. A reabilitação veio com o triunfo de 2 a 0 sobre a Bélgica.



Confira os convocados por Deschamps:



Goleiros - Alphonse Aréola (West Ham), Mike Maignan (Milan) e Brice Samba (Lens).



Defensores - Koundé (Barcelona), Clauss (Nice), Wesley Fofana (Chelsea), Konaté (Liverpool), Upamecano (Bayern Munique), Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (Milan) e Lucas Digne (Aston Villa).



Meio-campistas - Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Lazio), Zäire-Emery (PSG), Thouaméni (Real Madrid) e Manu Kone (Roma).



Atacantes - Dembelé (PSG), Kolo Muani (PSG), Thuram (Inter de Milão), Barcola (PSG), Christopher Nkunku (Chelsea) e Michael Olise (Bayern de Munique).