Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBF - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/10/2024 21:46

Brasília - Nesta quinta-feira, 3, o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento sobre o futuro de Ednaldo Rodrigues no cargo de presidente da CBF. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, leu o relatório do caso. Posteriormente, houve a sustentação oral do advogado Paulo Machado Guimarães, que defende o PCdoB.

O julgamento prosseguirá na próxima quarta-feira (9). Os outros advogados caso farão suas sustentações orais e, depois, acontecerão os votos dos ministros.

Entenda o caso

Em 2022, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a CBF e o Ministério Público do Rio estabeleceu novas regras eleitorais na entidade. Sob elas, Ednaldo assumiu a presidência, no mês de março.

Entretanto, em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. O entendimento foi de que que o MP-RJ não tinha legitimidade para agir em assuntos ligados à CBF.

Dessa forma, ficou determinado que o então presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, atuasse como interventor.

Posteriormente, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) levou o caso para o STF. Em janeiro deste ano, o ministro Gilmar Mendes concedeu liminar, e Ednaldo retornou ao cargo.