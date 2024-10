Goleiro Nico Sarmiento, da Argentina, vê clássico contra o Brasil como maior jogo da história do futsal - Divulgação / Fifa

Goleiro Nico Sarmiento, da Argentina, vê clássico contra o Brasil como maior jogo da história do futsalDivulgação / Fifa

Publicado 03/10/2024 18:54

Rio - O maior jogo da história. É assim que o goleiro Nico Sarmiento, da Argentina, definiu a final contra o Brasil, no próximo domingo (6), às 12h (de Brasília), no Uzbequistão. A Albiceleste chegou à decisão pela terceira vez consecutiva e terá pela frente a seleção brasileira que busca o hexacampeonato da Copa do Mundo de Futsal.

"Sem dúvida é o maior jogo da história do futsal. É o sonho de cada pessoa que nasceu na Argentina ou no Brasil. Você sonha em jogar uma Copa do Mundo, jogar uma final e jogar uma final entre Argentina e Brasil. É o jogo dos sonhos para o mundo inteiro também. É o maior clássico do mundo, todos querem ver. O maior dos rivais, dois times grandes, o maior título do futsal em jogo. Vai ser muito especial", disse.

Será a primeira vez na história que o clássico sul-americano vai decidir o título mundial. Em 2021, Brasil e Argentina se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia. A Seleção volta à final após 12 anos, enquanto os argentinos disputam a terceira decisão consecutiva após conquistarem o título em 2016 e terminarem com o vice-campeonato em 2021.

Com a vaga na decisão pelo terceiro ano consecutivo, a Argentina também igualou o feito que apenas Brasil e Espanha conseguiram no passado. A seleção brasileira disputou quatro finais seguidas entre 1989 e 2000, enquanto a Fúria esteve presente em cinco entre 1996 e 2012. Somando as últimas três edições do Mundial, a Albiceleste soma 20 jogos, 17 vitórias e dois empates.