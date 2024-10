Eduardo tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/10/2024 16:29

Botafogo abriu negociações pela renovação de contrato com Eduardo. O meio-campista, de 34 anos, que tem vinculo apenas até o fim da atual temporada, conversa com a SAF para extensão por mais um ano. As tratativas estão em avanço, de acordo com o site "ge".

Eduardo chegou ao clube no meio de 2022 como uma das principais contratações no início da gestão de John Textor. São 89 jogos pelo Alvinegro, com 23 gols marcados e 12 assistências.

O meia está em fase final de recuperação após grave lesão muscular na coxa direita sofrida em julho. Apesar de o início do tratamento indicar perda do restante do ano, Eduardo evolui bem e deve retornar aos gramados ainda em outubro, após a Data Fifa.