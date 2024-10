Marquinhos Xavier em jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futsal - Leto Ribas/CBF

Marquinhos Xavier em jogo do Brasil na Copa do Mundo de FutsalLeto Ribas/CBF

Publicado 03/10/2024 22:48

Uzbequistão - Marquinhos Xavier projetou a partida do Brasil contra a Argentina, válida pela final da Copa do Mundo de Futsal 2024. O treinador espera um jogo "de muita imprevisibilidade" e destacou que o favoritismo está dividido entre as duas seleções.

"Duas equipes que se conhecem muito, que se enfrentam com muita frequência em competições importantes. São sul-americanos, mas possuem particularidades que as diferenciam. É um confronto de campeões mundiais e o favoritismo está bem dividido. Será, sem dúvida, mais um grande jogo com requintes de muita imprevisibilidade", afirmou Marquinhos Xavier, ao site da CBF.

Em 2021, Brasil e Argentina se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia. Será a primeira vez na história que o clássico sul-americano vai decidir o título mundial. A Seleção volta à final após 12 anos, enquanto os argentinos disputam a terceira decisão consecutiva após conquistarem o título em 2016 e terminarem com o vice-campeonato em 2021.

As duas seleções vão se enfrentar no próximo domingo, a partir das 12h (de Brasília), na Humo Arena, em Tashkent (Uzbequistão). A partida terá transmissão do Sportv, da CazéTV e do FIFA+.