Argentina venceu a França e enfrenta o Brasil na final da Copa do Mundo de FutsalDivulgação / Fifa

Publicado 03/10/2024 15:09

Rio - O Brasil conheceu o adversário da final da Copa do Mundo de Futsal. A Argentina venceu a França por 3 a 2, nesta quinta-feira (3), pela semifinal, no Uzbequistão, e garantiu vaga na decisão contra a seleção brasileira. Kevin Arrieta, duas vezes, e Ángel Claudino, marcaram os gols da Albiceleste, enquanto Nicolas Menendez e Mamadou Toure descontaram para os Le Bleus.

Para chegar à final contra o Brasil, a Argentina também sofreu. Kevin Arrieta abriu o placar aos três minutos, mas a vantagem durou pouco tempo, já que Nicolas Menendez empatou aos seis. Entretanto, a Albiceleste reagiu rapidamente e respondeu com Ángel Claudino, aos oito. A França teve mais volume e empatou com Mamadou Toure aos 25, mas Kevin Arrieta, de pênalti, aos 37, colocou os argentinos na decisão.

Em 2021, Brasil e Argentina se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia. Será a primeira vez na história que o clássico sul-americano vai decidir o título mundial. A Seleção volta à final após 12 anos, enquanto os argentinos disputam a terceira decisão consecutiva após conquistarem o título em 2016 e terminarem com o vice-campeonato em 2021.

Com a vaga na decisão pelo terceiro ano consecutivo, a Argentina também igualou o feito que apenas Brasil e Espanha conseguiram no passado. A seleção brasileira disputou quatro finais seguidas entre 1989 e 2000, enquanto a Fúria esteve presente em cinco entre 1996 e 2012. Somando as últimas três edições do Mundial, a Albiceleste soma 20 jogos, 17 vitórias e dois empates.