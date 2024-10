Troféu do Campeonato Carioca - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 03/10/2024 22:04 | Atualizado 03/10/2024 22:06

Rio - O Grupo Globo voltou a negociar a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, incluindo os pacotes de pay-per-view jogos na TV fechada além da aberta. A negociação é logo para a próxima edição da competição, no início de 2025. A informação é do "UOL".

As conversas estão sendo tocadas com a Brax, que comprou os direitos do Estadual em 2023. No ano em questão, Botafogo e Vasco não faziam parte do acordo coletivo junto à Ferj e os demais clubes. Porém, em 2024, o Glorioso aderiu ao contrato.

A expectativa é que o retorno da Globo, que deixou a competição em 2020, atraia o Vasco para um vínculo a partir de 2025. Em 2021 e 2022, a Record transmitiu na TV aberta e os jogos também passavam em plataformas na internet. Já em 2023 e 2024, a Band assumiu a transmissão em seus canais, e o perfil do Carioca no YouTube exibiu os demais jogos.

Em 2023, Botafogo e Vasco fecharam com a CazéTV, do influenciador Casemiro Miguel, e, no ano seguinte, o Cruz-Maltino teve o SBT na TV aberta, e sportv, Premiere (pay-per-view) e CazéTV.

No contrato da última edição, o Flamengo teria direito a R$ 21 milhões por ano e o Fluminense R$ 14 milhões. Depois, houve reajuste de R$ 2 milhões para cada um, enquanto o Botafogo entrou recebendo o mesmo do Tricolor.