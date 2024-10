Anitta e seu pai, Mauro, em transmissão da Cazé TV - Reprodução/CazéTV

Rio - A CazéTV convidou o pai da cantora Anitta, Mauro Machado, para ser comentarista da emissora por um dia. "Painitto", como é conhecido nas redes, é torcedor declarado do Botafogo assim como a filha. Ele estará em ação neste sábado (4) para trabalhar no jogo do clube do coração contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão.

A história começou quando o pai da cantora participou da entrevista da filha na transmissão de um jogo da NFL e pediu uma oportunidade como comentarista (assista abaixo). A CazéTV cobria uma partida inédita da competição no Brasil, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers na Neo Química Arena, em São Paulo. Em entrevista ao site "FogãoNET", Mauro celebrou o momento.



"Estou muito feliz e muito animado. Faz parte de um sonho participar de um programa esportivo e terei a oportunidade de iniciar neste sábado. Agradeço ao momento espetacular do Glorioso, minha paixão e que está de certa forma abrindo esta porta juntamente com a minha filha Anitta e toda sua visibilidade. Ansioso, mas de certa forma preparado para tal momento."