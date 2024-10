Apresentação do Técnico e Auxiliar Técnico do Flamengo Sub-20 - Gilvan de Souza / CRF

Apresentação do Técnico e Auxiliar Técnico do Flamengo Sub-20Gilvan de Souza / CRF

Publicado 03/10/2024 19:21

Rio - O novo treinador da equipe Sub-20 do Flamengo , Cleber dos Santos, foi apresentado aos Garotos do Ninho na tarde desta quinta-feira (3), junto ao auxiliar Sandro Gomes. Os dois chegaram após o técnico Filipe Luís assumir a equipe profissional.

O técnico Cleber Santos conversa com os Garotos do Ninho Gilvan de Souza / CRF

Cleber e Sandro foram formados pelo clube da Gávea. Pelo Flamengo, Sandro tem especialização em preparação física e na análise de desempenho. Já o técnico Cleber, passou pelas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15, Sub-17, Sub-20 e pelo futebol profissional.



Agora técnico do time profissional do Flamengo, Filipe Luís e sua comissão técnica tiveram a oportunidade de conversar com os jogadores neste momento de transição. Eles deram palavras de agradecimento e incentivaram os garotos.