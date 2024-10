Marco Antônio La Porta é o novo presidente do COB. Yane Marques é vice - Alexandre Loureiro / COB

Marco Antônio La Porta é o novo presidente do COB. Yane Marques é viceAlexandre Loureiro / COB

Publicado 03/10/2024 18:03

Rio - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) definiu nesta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, o novo presidente para o ciclo entre 2025 e 2028, período do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos. A chapa formada por Marco Antônio La Porta e Yane Marques venceu a chapa da situação formada pelo atual mandatário Paulo Wanderley Teixeira e por Alberto Maciel Júnior por 30 a 25.

"Para mim, é um orgulho ter a Yane do lado. É o que nos propusemos a fazer, um Comitê unido. Aproveitar o investimento de maneira assertiva. Vamos dar muita alegria ao esporte brasileiro", disse Marco Antônio La Porta, que terá como vice Yane Marques, medalhista de bronze no pentatlo moderno das Olimpíadas de Londres, em 2012, e ex-presidente da Comissão de Atletas.

Paulo Wanderley Teixeira disputava o terceiro mandato à frente do COB. A candidatura gerou polêmica, já que entidades ligadas ao esporte e organizações de atletas manifestaram contrariedade. O atual presidente assumiu o lugar de Carlos Arthur Nuzman, de quem era vice, em 2017. A Lei Geral do Esporte e o Ministério do Esporte dizem que o terceiro mandato é irregular e que o "mandato-tampão" constitui mandato normal.

Porém, a chapa da situação se resguardou em parecer do Conselho de Ética do COB e do Conselho Eleitoral, que entende que a primeira candidatura de Paulo Wanderley Teixeira à presidência foi em 2020. Em meio a isso, a oposição ganhou força, incluindo a vitória de Daniela Castro, do Pacto pelo Esporte, como membro independente do Conselho de Administração, com 29 votos contra 26 de Ricardo Leyser.