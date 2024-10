Gianni Infantino é o presidente da Fifa - Odd Andersen / AFP

Publicado 03/10/2024 15:47 | Atualizado 03/10/2024 15:52

Fifa propôs às federações nacionais a abertura de uma terceira janela de transferências de dez dias antes do Mundial de Clubes , que tem Flamengo e Fluminense, previsto para junho e julho de 2025 nos Estados Unidos, anunciou a entidade nesta quinta-feira (3).

"As associações-membros da Fifa dos clubes que vão participar do Mundial terão a possibilidade de abrir um período de inscrição excepcional de 1º a 10 de junho de 2025 (para clubes afiliados), antes do início da competição", explica a Fifa em comunicado.

"A decisão de abrir ou não um período suplementar permanece à inteira vontade de cada associação-membro da Fifa envolvida", acrescenta a nota.

Essa terceira janela permitiria aos clubes participantes do Mundial contratar reforços antes do início do torneio, de 15 de junho a 13 de julho do ano que vem.

Os contratos dos jogadores costumam terminar em 30 de junho. O Conselho da Fifa se mostrou flexível para que um jogador que termine contrato em pleno Mundial de Clubes possa escolher entre disputar a competição com sua antiga equipe ou uma nova, antecipando ou adiando, assim, a data inicial de sua transferência.

O Conselho também abordou os eventuais conflitos entre o calendário do Mundial e os jogos entre seleções. A Copa Ouro da Concacaf, por exemplo, está programada para as mesmas datas do torneio de clubes da Fifa.

Nesse caso, um jogador de seleção cujo clube estiver classificado para o Mundial teria a liberdade de escolher qual competição disputar, sem ser obrigado a defender seu país.

A nova versão do Mundial de Clubes, elaborada por iniciativa de Gianni Infantino, presidente da Fifa, gerou inúmeras críticas nos últimos meses, muitas delas pelo aumento do número de jogos em um calendário já sobrecarregado.