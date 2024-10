Fifa pede inclusão do futsal e do futebol de areia nos Jogos Olímpicos - Divulgação / Fifa

Publicado 03/10/2024 16:46

Rio - A Fifa tomou uma decisão histórica. A entidade máxima do futebol decidiu nesta quinta-feira (3), em reunião realizada em Zurique, na Suíça, que vai enviar uma representação oficial junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) solicitando a inclusão do futsal e do futebol de areia no programa esportivo das Olimpíadas.

É a primeira vez na história que a Fifa enviará o pedido de inclusão das duas modalidades junto ao Comitê Olímpico Internacional. A entidade máxima do futebol é responsável por organizar as competições do futsal desde 1989 e do futebol de areia desde 2005. No passado, houve campanhas da Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa), mas nunca chegou ao COI.

O Brasil é pentacampeão de futsal e tem a chance de conquistar a sexta estrela no próximo domingo (6), às 12h (de Brasília), contra a Argentina, no Uzbequistão. Já no futebol de areia, a seleção brasileira alcançou o sexto título mundial neste ano, nos Emirados Árabes Unidos. A presença das modalidades no quadro olímpico já era um desejo antigo do mundo do futsal e do futebol de areia.