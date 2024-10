O ex-jogador Nicki Bille foi condenado a prisão por roubar cerca de 20 euros em produtos no supermercado - Divulgação

O ex-jogador Nicki Bille foi condenado a prisão por roubar cerca de 20 euros em produtos no supermercadoDivulgação

Publicado 03/10/2024 16:11

O ex-jogador dinamarquês Nicki Bille, de 36 anos, foi julgado e condenado a um mês de prisão por roubar um supermercado na Dinamarca. Ele levou sopa instantânea, sucos e uma caixa de vinho, que totalizaram menos de 20 euros (aproximadamente de R$ 120).

No julgamento, Bille declarou-se culpado. Segundo as vítimas, que eram funcionários do estabelecimento, houve ameaça por parte do ex-jogador.



"Vou romper sua mandíbula para que tenha que comer iogurte durante seis semanas", teria dito a um dos funcionários, segundo publicou a imprensa do país.



Bille se aposentou em 2021 e teve passagens pelo Villarreal, onde atuou pelo time B, assim como Elche e Rayo Vallecano na Espanha, além de clubes da Itália, França, Noruega e Polônia, além de Dinamarca.



Essa é a segunda condenação do ex-jogador, que já ficou preso por agredir uma ex-namorada, em 2018.