Fifa pode punir Israel por ataques do país a Irã e Líbano - Fabrice Coffrini/ AFP

Publicado 03/10/2024 15:19

Após série de denúncias da Federação Palestina de Futebol relatando discriminação, a Fifa dará início à uma investigação para decidir sobre um possível banimento do futebol israelense. O Comitê da entidade se reuniu nesta quinta-feira (3) e debateu sobre a exclusão de Israel devido aos ataques a Irã e Líbano.

"A violência em andamento na região confirma que, acima de todas as considerações, precisamos de paz. Como continuamos extremamente chocados com o que está acontecendo, e nossos pensamentos estão com aqueles que estão sofrendo, pedimos a todas as partes que restaurem a paz na região com efeito imediato", disse o presidente Gianni Infantino, em comunicado.

A denúncia feita pela Federação Palestina aconteceu em abril, dias após ataque aéreo israelense ao consulado do Irã na Síria. Isso, para a Fifa, deve ser considerado por conta da punição aplicada em 2022.

No ano em questão, a entidade suspendeu as atividades da Federação de Futebol da Rússia em meio aos ataques contra o território ucraniano. A decisão envolveu todas as seleções russas, incluindo seleções de base, masculinas e femininas do país, e segue valendo.