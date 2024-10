Corrida de novatos não será realizada em 2024 após decisão da FIA - Divulgação/Red Bull

Publicado 03/10/2024 17:01

Ficou para 2025 a possibilidade de uma "corrida de novatos" na Fórmula 1. A Comissão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou na noite de quarta-feira (2) que a ideia de unir os jovens pilotos ao fim da atual temporada não será possível e a adiou para o próximo ano.



Há algum tempo que a FIA amadurecia a ideia de realizar a corrida com os jovens pilotos do grid após o Grande Prêmio de Abu Dabi, que fecha a temporada, utilizando todo os equipamentos da Fórmula 1. Uma reunião da Comissão de F-1 na quarta-feira, presidida pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, e pelo presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, decidiu não prosseguir com o evento proposto este ano, mas sim analisar se tal corrida seria possível em 2025.



"O conceito de uma 'corrida de novatos' a ser adicionada ao cronograma de testes de pós-temporada de 2024 em Abu Dabi foi discutido. Embora o conceito tenha recebido amplo apoio, foi determinado que, devido a restrições de tempo e organizacionais, o evento não ocorreria em 2024, e as discussões continuarão para formular um conceito e plano potenciais para 2025", informou a Fifa em comunicado.



MUDANÇAS NO REGULAMENTO



A reunião ocorreu na sede da equipe RB em Faenza, na Itália, e a Comissão aproveitou para discutir algumas mudanças nos regulamentos para a temporada de 2026. Foi acordado que o cronograma da pré-temporada envolverá três testes de três dias, "em reconhecimento aos desafios apresentados pelos novos Regulamentos de Unidades de Potência", que entrarão em vigor em 2026.



O Regulamento Técnico para 2026 também foi alterado na reunião, nas áreas de desempenho, aerodinâmica e segurança.

"Essas mudanças envolvem um aumento do desempenho aerodinâmico esperado dos carros após ampla colaboração entre as equipes e a FIA nos últimos meses", informou a entidade, também em comunicado.



Também discutiu-se os regulamentos financeiros, que serão "uma evolução do atual quadro regulatório". "Os objetivos dos regulamentos de 2026 são fornecer um equilíbrio competitivo entre justiça esportiva e sustentabilidade financeira", disse. As mudanças propostas terão de passar pela aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo, em reunião agendada para o dia 17 de outubro.