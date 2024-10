Pep Guardiola - AFP

04/10/2024

Rio - Considerada uma pérola para os clubes do futebol sul-americano, o Mundial de Clubes de 2025, que será disputado nos Estados Unidos, tem dado uma dor de cabeça enorme para os europeus. Em entrevista coletiva, Pep Guardiola, garantiu que o Manchester City irá levar o elenco completo para a competição.

"Quais são os atletas mais fortes? Quais? Se você me disser quais jogadores são mais fortes do que outros? Não entendo. Vamos com todo o elenco para lá, nós não vamos para disputar uma partida. Eu não conheço a competição neste momento, mas não vamos para lá com apenas 11 atletas", disse.



A disputa da competição tem irritado os clubes europeus por conta do calendário. O torneio será disputado em junho, período em que as equipes do Velho Continente estão encerrando a sua temporada.



"Vamos com todo o elenco. Não conheço a escalação, se tal atleta é melhor do que outro. Talvez o atleta mais forte para os rivais esteja em uma má condição por diversas razões. Profissionais, pessoais, com lesões. Eu não vou falar isso antes do jogo sobre quem vai jogar. Eu vou decidir", explicou Guardiola.



Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão classificados para a competição. Atlético-MG e Botafogo, representantes do Brasil na Libertadores de 2024, ainda sonham com uma vaga, mas precisam conquistar a taça para garantir a classificação.