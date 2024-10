Luana Bertolucci recebeu visita de companheiras da Seleção em última sessão de quimioterapia - Reprodução

Luana Bertolucci recebeu visita de companheiras da Seleção em última sessão de quimioterapia Reprodução

Publicado 04/10/2024 14:36

a meia Luana Bertolucci, que enfrentou sua última sessão de quimioterapia na última quinta (3). A atleta luta contra o Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, desde abril deste ano. Estados Unidos - Um grupo de jogadoras da seleção brasileira fez uma visita especial para. A atleta, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, desde abril deste ano.

Marta, Adriana Silva, Angelina e Rafaelle, que também atuam com Luana no Orlando Pride, foram as atletas que estiveram no hospital. Bertolucci postou uma foto da visita rodeada pelas amigas, família e profissionais de saúde. Segundo a meia, a próxima bateria de exames será em novembro.

"Ultima quimio. Obrigada por todas as orações e mensagens recebidas. Um passo importante nessa batalha, agora esperar para fazer mais uma bateria de exames no começo de novembro. Sigo com coração transbordando gratidão e cheio de muita fé para o que o futuro reserva", escreveu Luana.

Luana foi diagnosticada com câncer em abril e precisou se afastar do futebol para iniciar o tratamento. Na época, ela estava convocada por Arthur Elias e deixou a Seleção em meio à Data Fifa.