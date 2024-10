Segurança do Vasco em confusão com jogadores do Athletico-PR - Reprodução/Premiere

Segurança do Vasco em confusão com jogadores do Athletico-PR Reprodução/Premiere

Publicado 04/10/2024 21:59

A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta sexta-feira (4), o episódio de confusão na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo entre Vasco e Athletico-PR, no dia 26 de agosto, em São Januário. O segurança da equipe Cruz-Maltina, Betinho, e Fernando, lateral-esquerdo do clube paranaense, foram suspensos.



Betinho foi punido com 30 dias de suspensão, já Fernando ficará fora por cinco jogos. Ao término da partida em questão, ambos trocaram agressões no gramado. Eles se pronunciaram no tribunal.



"O segurança já chega de uma forma que não deveria, chega empurrando, de uma forma mais agressiva, ele agride o Nikão, que ficou com dor no peito. Se fosse por ele, ele estava ali até agora tentando brigar com a gente. Eu tentei defender meus companheiros, o movimento que eu fiz não pegou, ele resvalou. A todo momento ele estava fazendo gestos, armando base pra gente e inflamando a torcida do Vasco", explicou Fernando.



"O que eu fiz, posso até ter me excedido um pouco de força no movimento para separar o Piton, e os jogadores vieram para cima de mim. O zagueiro deles me dá um soco no braço, eu estou de mão aberta. O Nikão tenta me chutar no primeiro episódio e ficam me ameaçando a todo momento... Quando me distanciam, eles param no túnel e começam a me ameaçar. O Fernando me dá um soco, não pegou em cheio porque eu esquivei", disse Betinho, emocionado.



Além de seus funcionários, Vasco e Athletico-PR também foram punidos. O clube carioca recebeu uma multa no valor de R$ 10 mil, e o Furacão foi multado em R$ 7,5 mil.

Entenda o caso:

Logo após o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro encerrar a partida, que terminou em 2 a 1 para o Vasco, um tumulto começou no gramado e se estendeu até a escada do vestiário. Em uma cena lamentável, Roberto, segurança do Vasco, foi visto trocando socos com os atletas do Athletico.



No gol de virada do Vasco, aos 40 minutos do segundo tempo, o clima esquentou. Os jogadores no banco de reservas do Athletico-PR se atracaram com o segurança, seguidos por mais jogadores e funcionários que entraram na confusão.



Quando a situação voltava ao normal, o atacante Di Yorio, do Paranense fez um gesto para Betinho, então, o segurança e os atletas protagonizaram mais uma briga. Com gestos de "subir à guarda", troca de socos e empurrões. O árbitro consultou o VAR e expulsou o lateral-esquerdo Fernando, que tentou acertar um soco no segurança do Vasco.