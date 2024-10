Ferrari SF90 XX Spider, novo carro do ex-jogador Ibrahimovic - Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/10/2024 18:57

Para celebrar o aniversário de 43 anos, o ex-jogador sueco Ibrahimovic manteve a pose nada discreta e modesta e se presenteou com um carro impressionante: uma Ferrari SF90 XX Spider, que tem preço inicial de nada menos do que 850 mil euros (ou cerca de R$ 5 milhões). Este é o sexto veículo da marca para sua coleção.

A Ferrari SF90 XX Spider foi lançada em 2023 e é uma variação do modelo SF90 Stradale. Porém, o "XX" indica maior potência com 1.030 cavalos de força no motor e 770 Nm de torque. Seu motor é o V8 biturbo, acompanhado de um sistema elétrico híbrido.

O novo carro de Zlatan Ibrahimovic pode atingir uma velocidade máxima de 320 km/h. O esportivo é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos, aceleração superior à de um que compete na Fórmula 1.

Ibrahimovic compartilhou a notícia da aquisição do automóvel com uma foto no Instagram, acompanhada da mensagem com: "Feliz aniversário a Zlatan". Na imagem, aparece o novo carro totalmente preto, personalizado com um detalhe vermelho no capô frontal.