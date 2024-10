Matheus França ainda não conseguiu se firmar no Crystal Palace - Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 17:53 | Atualizado 04/10/2024 17:55

Inglaterra - Cria do Flamengo , Matheus França não deverá ser aproveitado pelo Crystal Palace neste ano. É o que projeta o técnico da equipe inglesa, Oliver Gasner. Ele revelou que o brasileiro está mais uma vez lesionado e, por isso, não deve disputar muitos jogos até o final de 2024.

"Não, (Matheus) França está lesionado novamente. Uma situação difícil para ele e não espero que ele jogue muitos jogos em 2024 por nós. Ninguém voltou, mas não havia ninguém de fora, vamos ver depois da Data Fifa", disse Gasner.



Em março, o meia-atacante já havia machucado a virilha, precisando, inclusive, passar por cirurgia. A lesão o tirou do restante da última temporada. A nova contusão, no entanto, não foi especificada por Glasner.

O jogador ainda busca conquistar seu espaço no Crystal Palace. Contratado com grandes expectativas, em agosto de 2023, ele ainda não conseguiu ter sequência no time de Londres. Seu início foi afetado por um pequeno problema físico, que atrapalhou seus primeiros treinos e a adaptação inicial ao novo país.