De Bruyne em treino da seleção da Bélgica - AFP

Publicado 04/10/2024 16:14

De Bruyne pediu para não ser convocado para defender a Bélgica nas datas Fifa de outubro e de novembro. O técnico da seleção, Domenico Tedesco, revelou a informação na entrevista coletiva desta quarta-feira (4). De acordo com ele, o meio-campista fez a solicitação para cuidar do corpo.

"Eu tive uma longa conversa com o Kevin (De Bruyne). E ele me pediu para pular essa convocação e também a de novembro para cuidar do corpo. A agenda ficou ainda mais cheia por causa do Mundial de Clubes. É por isso que ele não está agora e em novembro, mas quando realmente importa, a Copa do Mundo, ele irá", disse Domenico Tedesco.

O meio-campista se recupera de uma lesão na coxa. Ele se machucou no empate do Manchester City com a Inter de Milão por 0 a 0, no 18 de setembro, válido pela Liga dos Campeões.

De Bruyne não entra em campo desde então. O técnico do time inglês, Pep Guardiola, informou na coletiva da última segunda-feira (30) que espera o retorno do atleta após a data Fifa.