Roberto Alvarado joga no Chivas Guadalajara, do México - Reprodução / Instagram

Roberto Alvarado joga no Chivas Guadalajara, do MéxicoReprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 15:29

México - Uma cena bizarra aconteceu na última quinta-feira (3), no México. O atacante Roberto Alvarado, do Chivas Guadalajara, atirou um objeto explosivo na sala de imprensa do clube, onde jornalistas esperavam para a coletiva antes de uma partida contra o Atlas. Um cinegrafista ficou ferido no rosto ao ser atingido por um pedaço do artefato, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.

Logo após o ocorrido, o zagueiro Antonio Briseño e o assessor de imprensa do clube foram até ao local para pedir desculpas em nome da equipe. No entanto, os jornalistas, revoltados pela situação, deixaram a sala e exigiram que fosse Alvarado a pessoa a se desculpar.



O jogador atendeu o pedido e explicou a situação posteriormente. Segundo ele, o arremesso foi um acidente causado por uma brincadeira no vestiário.

Interesse do Flamengo

No último mês de setembro, durante uma entrevista, o atleta mexicano chegou a revelar que o Flamengo havia feito proposta ao Chivas para o contratar. No entanto, ele afirma que recusou e optou por continuar em seu atual clube.

"Conversando com meu representante, ele comentou que o Flamengo nos procurou. Obviamente, isso te faz pensar muitas coisas. É uma liga muito competitiva, um time que está sempre brigando pela Libertadores e pelo Brasileirão. Mas a verdade é que neste momento estou pensando no Chivas, em estar tranquilo", disse Alvarado, em entrevista ao portal TUDN.