Milutin Osmaji? agrediu adversário com uma mordida na Inglaterra - Divulgação / Preston

Publicado 04/10/2024 16:26

Inglaterra - Milutin Osmajic foi suspenso por oito jogos pela Federação de Futebol da Inglaterra (FA) por morder um adversário durante uma partida de sua equipe, o Preston North End, contra o Blackburn, válida pela segunda divisão do país, no final de setembro. Além disso, ele recebeu uma multa de 15 mil libras (quase R$ 108 mil na cotação atual).

A situação aconteceu após Owen Beck, vítima da mordida, ter sido expulso por uma discussão com Duane Holmes, companheiro de Osmajic. A punição acabou gerando uma confusão generalizada entre os atletas das duas equipes. Foi nesse momento que o jogador do Preston aproveitou e atacou o pescoço do atleta do Blackburn, relembrando o que Luis Suárez fez com o italiano Chiellini na Copa do Mundo de 2014.



Apesar disso, o atacante montenegrino foi advertido somente com o cartão amarelo. Ele, inclusive, participou das duas partidas seguintes de sua equipe, chegando a marcar um gol.