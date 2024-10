Odair Hellmann e Steven Gerrard discutiram durante jogo no Campeonato Saudita - Reprodução

Rio - O clima esquentou durante a partida entre Al-Raed e Al-Ettifaq, na quinta-feira (3), pelo Campeonato Saudita. Os treinadores Odair Hellmann e Steven Gerrard protagonizaram uma discussão calorosa durante o primeiro tempo, e a arbitragem precisou intervir para acalmar os ânimos.

O Al-Raed, de Odair Hellmann, venceu o Al-Ettifaq, de Gerrard, por 1 a 0. A discussão entre os treinadores aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado. Membros das comissões técnicas e a arbitragem interviram. Não houve uma explicação para o bate boca.



Saleh Al-Amri marcou o gol da vitória do Al-Raed aos 36 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o time comandado por Odair Hellmann chegou aos sete pontos e ocupa o oitavo lugar do Campeonato Saudita. Já o Al-Ettifaq é o sétimo colocado, com 10 pontos.