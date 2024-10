Jazmín Mernes é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 05/10/2024 09:20

Rio - A musa do Olimpia, Jazmín Mernes, tem valorizado a fase de solteira. A beldade rechaçou iniciar qualquer tipo de relacionamento que não seja profundo e afirmou estar seletiva nas escolhas.

"Quando se trata de relacionamentos sou muito seletivo e se escolho ficar com alguém é porque realmente me conquistou, não estou com qualquer um pelo simples fato de estar com alguém", afirmou em entrevista ao site paraguaio "Popular".

Conhecida no Paraguai e com mais de 900 mil seguidores no Instagram, Jazmín Mernes afirmou que está atenta à abordagem masculina e que não deixará ser sentir usada.



"Não vou me entregar a ninguém, simplesmente para aparecer, ou para a pessoa ficar me exibindo como um troféu. Não estou desesperada para estar com qualquer um. Minha paz e tranquilidade não têm preço e não vou tolerar nenhuma carruagem que passe por aqui", finalizou.