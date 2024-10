Joha Bettina é musa do Peñarol - Reprodução / Internet

Publicado 05/10/2024 12:20

Rio - A musa do Peñarol, Joha Bettina, nasceu no Uruguai, mas vive na Argentina e faz muito sucesso com o público do país vizinho. Em post no seu perfil do Instagram, a beldade publicou um ensaio com "roupa de estudante" e recebeu elogios.

"Uma vontade de estudar me deu", "Agora sim tenho motivação para estudar", "Justamente a professora de matemática me deu exercícios, você me ensina, linda?", foram alguns dos comentários.

Joha Bettina tem mais de 148 mil seguidores no Instagram. O clube uruguaio, que a beldade torce, está na semifinal da Libertadores, e irá encarar o Botafogo, após eliminar o Flamengo.