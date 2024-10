Gabriel Martinelli fez um dos gols da vitória do Arsenal - AFP

Publicado 05/10/2024 13:11 | Atualizado 05/10/2024 13:46

Inglaterra - Atuando em casa contra o Southampton, o Arsenal fez o seu dever e derrotou o adversário por 3 a 1, em partida disputada neste sábado, pelo Campeonato Inglês. O atacante brasileiro Gabriel Martinelli, de 23 anos, fez um dos gols da vitória dos Gunners.

Após um primeiro tempo sem gols, os visitantes assustaram e saíram na frente depois do intervalo. Com dez minutos, o inglês Cameron Archer marcou o gol do Southampton no jogo. Porém, o empate do Arsenal veio três minutos depois com Kai Havertz.



Aos 23 minutos foi a vez de Gabriel Martinelli aparece parar virar o placar para o Arsenal. Aos 43 minutos, o também jovem atacante inglês Bukayo Saka, de 23 anos, deu números finais ao duelo, confirmando os três pontos para os Gunners.



Com o resultado, o Arsenal chegou aos 17 pontos, os mesmos do Manchester City, que estão perseguindo o líder Liverpool, que tem um a mais. Na próxima rodada, os Gunners enfrentam o Bournemouth, fora de casa, no próximo dia 19. No mesmo dia, o Southampton recebe o Leicester.