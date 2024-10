Alisson sentiu dores na coxa e pode ser cortado da Seleção - AFP

Alisson sentiu dores na coxa e pode ser cortado da SeleçãoAFP

Publicado 05/10/2024 13:45

Inglaterra - O goleiro Alisson, de 32 anos, sofreu uma lesão na coxa direita na vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês. Cortado da seleção brasileira, o jogador deverá desfalcar os Reds no clássico contra o Chelsea, no próximo dia 20. O treinador Arne Slot abordou a situação.

"Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas quando você sai de campo como ele saiu, isso normalmente significa que ele não estará com a seleção brasileira. E eu não espero que ele esteja de volta em nosso primeiro jogo depois da Data Fifa. Vai levar algumas semanas, eu presumo. Acho que foi na posterior", disse o comandante.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Alisson teve uma lesão no tendão da coxa direita. A contusão aconteceu após um chute forte, aos 30 minutos do segundo tempo. O goleiro se demonstrou irritado, jogando suas luvas no chão, e foi substituído antes do fim do jogo do Liverpool.

Alisson realizará exames médicos para avaliar a lesão. Recentemente, o goleiro do Liverpool perdeu dois jogos nesta temporada por causa de uma lesão muscular e desfalcou a equipe inglesa por um período de dois meses na temporada 23/24 com uma lesão parecida.