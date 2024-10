Mohamed Salah deve deixar o Liverpool - AFP

Mohamed Salah deve deixar o LiverpoolAFP

Publicado 05/10/2024 14:20

Rio - Sem grandes estrelas na temporada atual, o PSG já planeja um retorno aos holofotes a partir de junho do ano que vem. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", o clube de Paris tem interesse na contratação de Mohamed Salah, de 32 anos, do Liverpool.

O craque egípcio está em seu último ano de contrato e não definiu o seu futuro. A oferta do PSG pela contratação de Salah seria de três anos de vínculo. No PSG, ele preencheria uma lacuna vaga desde a saída de Messi, Neymar e Mbappé.



Salah teria recebido propostas para se transferir para a Arábia Saudita, mas o atacante, de 32 anos, tem pouco interesse em atuar no futebol saudita e prefere continuar jogando no mais alto nível no Velho Continente.



"Como vocês sabem, é meu último ano no clube. Só quero aproveitar e não quero pensar nisso. Ninguém no clube falou comigo sobre renovação. Então está tudo bem. Vou jogar minha última temporada. Não depende de mim", afirmou Salah após vitória sobre o Manchester United no mês passado.



Desde 2017 no Liverpool, Mohamed Salah entrou em campo em 358 jogos, anotou 217 gols e deu 93 assistências. O egípcio conquistou nove títulos, os principais são: Uma Liga dos Campeões, em 2019, um Mundial de Clubes no mesmo ano, e um Campeonato Inglês, em 2020.