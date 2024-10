Edinson Cavani renovou com o Boca até dezembro de 2026 - Divulgação / Boca Juniors

05/10/2024

Rio - O atacante Edinson Cavani, de 37 anos, rechaçou a possibilidade de aposentadoria e renovou o seu contrato com o Boca Juniors. Agora, o uruguaio ampliou seu vínculo com o clube argentino até dezembro de 2026. O artilheiro comemorou sua permanência em Buenos Aires.

"É um orgulho para mim seguir defendendo essa camisa. O único que posso garantir é que até o último dia tentarei e voltarei a tentar, quantas vezes seja necessário. Vamos, Boca!", publicou o uruguaio em suas redes sociais.



Cavani chegou ao Boca em julho do ano passado, como principal reforço para o clube argentino na disputa da Libertadores. No total, ele atuou em 43 jogos e fez 20 gols. O uruguaio foi vice-campeão da América do Sul, perdendo a final para o Fluminense.



O atacante é um dos principais nomes da história recente do futebol uruguaio tendo passado por clubes europeus importantes como Napoli, PSG e Manchester United.