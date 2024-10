Vasco e Movimento Web para Todos, anunciaram parceria neste sábado (5) - Reprodução/ Vasco da Gama

Vasco e Movimento Web para Todos, anunciaram parceria neste sábado (5)Reprodução/ Vasco da Gama

Publicado 05/10/2024 14:50 | Atualizado 05/10/2024 14:53

O Vasco anunciou neste sábado (5), uma parceria com o Movimento Web para Todos (MWPT). Em comemoração ao Dia Nacional do Surdo, o clube e o movimento vão promover ações em homenagem a data comemorada no dia 26 de setembro.

Segundo o clube carioca, o Movimento atuará como parceiro estratégico na construção de um ambiente digital mais inclusivo para o Vasco. Com contribuições para pessoas com deficiências variadas e idosos, que necessitam de acessibilidade digital, para que consigam interagir de forma mais autônoma nos canais digitais do clube.

Vasco informa que a parceria vai trazer inovações para os jogos da equipe Cruz-Maltina, em nota. informa que a parceria vai trazer inovações para os jogos da equipe Cruz-Maltina, em nota.

"A parceria envolve a descrição de imagens dos posts durante os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2024 com foco na inclusão de pessoas cegas e de baixa visão, assessoria especializada durante determinadas transmissões dos jogos na VascoTV, além de ações educativas e treinamentos em acessibilidade digital para equipes do clube. Ainda como parte da aliança, será realizado um webinar de conscientização para todas as organizações parceiras do Vasco sobre a importância da inclusão digital no mundo do futebol", disse o clube carioca em nota.

A partida de hoje, entre Vasco x Juventude, às 21:00, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá homenagens à comunidade surda. Com estreia de legendas alternativas nas redes sociais e tradução em libras na VascoTV. O Gigante da Colina também vai leiloar as camisas do time titular através da Play For a Cause, em prol da Associação de Assistência às Causas Sociais.