O desaparecimento de Priscila Belfort completou 20 anos e o caso ainda segue sem ser resolvido (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-campeão meio-pesado do UFC, Vitor Belfort vive há duas décadas um drama familiar. O carioca convive, desde o ano de 2004, com o desaparecimento de sua irmã, Priscila Belfort, em caso que até hoje não foi solucionado pelas autoridades.

Recentemente, Vitor participou do programa ''ESPN Knockout'', onde falou sobre diversos temas. Entre eles, o documentário ''Volta, Priscila'', que conta bastidores sobre o caso. Em uma das suas revelações, Belfort conta que os investigadores apontaram para apenas uma vertente de resolução, que deduz que Priscila foi sequestrada, o que é negado pelo lutador, que garante que isso não aconteceu."O documentário foi aberto falando de um sequestro. Foi uma única linha que 'venderam', como se ela tivesse sido sequestrada. As pessoas pintaram uma Priscila que nunca foi. Ela era meiga, tinha depressão, era uma pessoa tranquila. Ela era uma menina pura, com certeza não foi um sequestro. Eu tenho certeza absoluta", declarou Belfort, que seguiu:"Tem várias 'Priscilas' por aí. Foram várias meninas que voltaram para suas casas por causa do desaparecimento da minha irmã. No documentário, será possível montar um quebra cabeça e cobrar das autoridades que a investigação tem lacunas que precisam ser preenchidas. As pessoas vão conhecer quem é a Priscila. A maior dor da humanidade não é a morte, é o desaparecimento'', concluiu o lutador.Priscila Belfort desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, quando tinha 29 anos de idade. Neste período, a irmã de Vitor trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. A jovem, no entanto, foi vista pela última vez durante o trajeto em que encontraria com o namorado na época. Embora não haja mais informações a respeito do caso, a família Belfort segue na esperança de que Priscila ainda seja encontrada com vida."Volta, Priscila" estreou na última quarta-feira (25) na plataforma de streaming Disney+, em formato de minissérie, dividida em quatro episódios.