Mirelle Moschella não deixou de trabalhar enquanto lutava contra o câncer - (Foto: Divulgação)

Mirelle Moschella não deixou de trabalhar enquanto lutava contra o câncer (Foto: Divulgação)

Publicado 03/10/2024 12:00 | Atualizado 03/10/2024 20:10

Desde 2003 trabalhando com jornalismo esportivo, Mirelle Moschella já viu de tudo um pouco e superou grandes desafios na carreira. Porém, o principal deles aconteceu na sua vida pessoal, em meio à pandemia, quando ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero.



“Eu descobri em 2020, no meio da pandemia, quando eu tive um sangramento prolongado. Achava que seria uma menstruação no período normal, mas acabei indo para o médico e falei: 'alguma coisa aqui está estranha'. O corpo é sábio, o corpo dá sinais: mulheres, por favor, prestem atenção no corpo de vocês, se alguma coisa estiver estranha, procure um médico e faça o tratamento adequado, faça os exames de rotina”, afirmou a jornalista.

Apesar dos desafios impostos pelo câncer, Mirelle Moschella superou a doença e hoje é um exemplo de força para outras mulheres. Força essa que ela demonstra atuando na Band TV e em eventos como o SFT, um dos maiores de MMA do Brasil e conhecido internacionalmente.O evento, inclusive, irá realizar no próximo dia 26 o SFT Outubro Rosa VII, com um card 100% feminino e que busca ajudar na campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama - e mais recentemente de colo do útero"Quando eu fui diagnosticada com câncer de colo do útero, passei por todo o tratamento de uma paciente oncológica. Eu me lembro que mesmo durante a quimioterapia eu trabalhei normalmente, inclusive entrevistando no SFT, já de cabelo curtinho. E eu venci! Digo isso porque neste mês tão especial teremos mais uma edição épica do SFT Outubro Rosa, com as mulheres brilhando no cage e por uma causa mais do que especial: a luta contra o câncer", comentou Mirelle, que completou:"Vamos nos juntar para mostrar que somos incríveis com um card 100% feminino, grandes combates e duas disputas de cinturão que prometem pegar fogo no cage", encerrou.