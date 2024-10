Fabrício Xavier, Marcelo Arar, Rafael Feijão e Minotouro - (Foto: Divulgação)

Fabrício Xavier, Marcelo Arar, Rafael Feijão e Minotouro (Foto: Divulgação)

Publicado 01/10/2024 07:00 | Atualizado 01/10/2024 21:20

Nesta quarta-feira (2), a partir das 19h, o Clube Ginástico Português, na Barra da Tijuca-RJ, recebe um grande evento com a "Roda de Conversa: O Futuro das Artes Marciais".



Idealizado pelo vereador Marcelo Arar - também presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Lutas e Artes Marciais - com o apoio do Sindilutas, presidido pelo professor Fabrício Xavier, o encontro tem como objetivo debater, com figuras importantes e presentes no cenário, como será o desenvolvimento das artes marciais no Rio de Janeiro nos próximos anos.



O evento vai ser liderado por Rafael Feijão, atual vice-presidente do LFA na América do Sul, e Rogerio Minotouro, ex-lutador do UFC e do PRIDE, mas terá também as presenças do deputado federal Pedro Paulo, de Guilherme Schleder, secretário municipal de esportes, entre outros nomes que visam a construção de políticas públicas voltadas para as artes marciais.



"É muito importante esse encontro capitaneado pelo Rafael Feijão e o Minotouro, grandes referências do esporte, para debatermos o futuro das artes marciais, sobre tudo do MMA, no Rio. Isso, claro, em meio ao processo de regulamentação - e profissionalização - da profissão do instrutor de lutas e artes marciais, que vem acontecendo em Brasília com o nosso grupo à frente", exaltou Arar.



Com entrada gratuita e aberto ao público, a "Roda de Conversa: O Futuro das Artes Marciais" promete ser um divisor de águas sobre qual o caminho que MMA, Jiu-Jitsu, Karate, Muay Thai, Capoeira, Judô, entre várias outras modalidades, tomarão num futuro próximo em terras cariocas.



"Contamos com a presença de todos para que, juntos, possamos traçar um caminho de sucesso. As artes marciais têm um grande poder de transformação, direcionando jovens, salvando vidas e servindo como propósito para muitas pessoas. E queremos aumentar ainda mais esse alcance", encerrou Rafael Feijão.

Evento tem entrada aberta ao público (Foto: Divulgação)

SERVIÇO:



Roda de Conversa: O Futuro das Artes Marciais



Data/hora: quarta-feira, 2 de outubro - a partir das 19h

Local: Clube Ginástico Português

