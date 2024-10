Primeiro evento da FJJD-RO - ligada a CBJJD - foi um grande sucesso - (Foto: Divulgação)

Primeiro evento da FJJD-RO - ligada a CBJJD - foi um grande sucesso (Foto: Divulgação)

Publicado 04/10/2024 10:00 | Atualizado 04/10/2024 14:38

No último fim de semana, dia 28 de setembro, o Complexo Esportivo Cláudio Silvino, na Nova Brasilândia D'Oeste, recebeu o Campeonato Estadual da FJJD-RO, a Federação de Jiu-Jitsu Esportivo de Rondônia.



O evento foi o primeiro da nova entidade, criada este ano e filiada a CBJJD. Por isso, os campeonatos seguem os mesmos moldes dos já realizados pela Confederação no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Chile e Europa.



Presidente da FJJD-RO, Maicon Nascimento explicou como foi a preparação para o Estadual, que abriu os trabalhos dessa parceria de sucesso: "Cuidamos para entregar tudo com muito carinho aos nossos associados, com telão de LED, grandes banners, disputa de cinturões com o Desafio Novos Talentos, Master Black Belt e absoluto com premiação em dinheiro. O alto nível que todos atletas e professores rondonienses merecem".



Rogério Gavazza, presidente da CBJJD, também comemorou o novo passo dado pela entidade no Norte do país: "Passamos ao professor Fábio Rocha o desafio de abrirmos mais duas novas federações, em Rondônia e no Mato Grosso, e ele que já comanda a FJJD-MS desde 2012 era a pessoa mais capacitada para exercer a função de diretor técnico em ambas. Em 2025 já teremos um Circuito com sete etapas em Rondônia e belas premiações, incluindo passagens aéreas para a Eurocup da ISBJJA, em Portugal", projetou.



Entre os destaques do Campeonato Estadual estiveram os faixas-preta José Diniz e Alexandre Harrison, campeões das suas superlutas no Desafio Master Black Belt, além dos jovens Thiago Barbosa e Geovana Reis, que triunfaram no Desafio Novos Talentos.