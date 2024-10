Jon Jones é tido por muitos como um lutador sujo - Patrick T. Fallon / AFP

Jon Jones é tido por muitos como um lutador sujoPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 03/10/2024 16:00 | Atualizado 03/10/2024 20:23

Atual campeão peso-pesado do UFC, Jon Jones é considerado por muitas pessoas como um dos maiores lutadores da história do MMA. No entanto, suas táticas e atitudes dentro do octógono são questionáveis, a ponto de um ex-campeão do Ultimate citá-lo como o "lutador mais sujo de todos os tempos".



Conhecido pelo seu grande arsenal de golpes e por ter um ótimo QI de luta, Jon Jones também já causou polêmica dentro do octógono por alguns fatores, como "cutucadas" nos olhos dos seus adversários, as tradicionais cotoveladas - algo que é permitido nas regras - e até mesmo pisões no joelho.

Com uma carreira consolidada no MMA, tendo sido campeão em duas divisões de peso diferentes no UFC, "Bones" possui uma legião de fãs, mas Quinton "Rampage" Jackson, que dividiu o octógono com Jones, tem uma perspectiva diferente sobre ele. Os lutadores se enfrentaram em setembro de 2011, no UFC 135, com Jones saindo vitorioso por finalização (mata-leão) no quarto round. Muitos anos se passaram desde então, mas em entrevista ao canal "Chris Van Vliet" no YouTube, Rampage que seu joelho não foi mais o mesmo desde então."Essa é a única luta na minha carreira que estive quase perto dos 100%. Eu treinei muito duro, a ponto de ficar muito confiante. Achei que ia dar uma surra naquele garoto. Mesmo se ele estivesse nesta sala, eu diria que ele é o lutador mais sujo de todos os tempos. E ele é um cara muito esperto, faz as coisas mais sujas", disse "Rampage" Jackson, que seguiu com o seu relato:"Eles (UFC) mudaram as luvas só por causa de Jon Jones. Eles mudaram o design das luvas, então você não podia mais estender a mão assim, ou ele vai te dar um soco no olho. E então, se você avançar ou fizer algo bom na luta, ele vai te dar um pisão ou chute no joelho. Ele te chuta bem na rótula. Acho que isso deveria ser proibido, porque essas duas coisas podem acabar com a carreira de alguém - se você descolar minha retina ou se você estragar meu joelho. Meu joelho ainda está estragado por conta disso", finalizou.Atualmente com 46 anos, Quinton "Rampage" Jackson é ex-campeão meio-pesado do UFC e também fez história lutando pelo PRIDE. O lutador, que contabilizou 38 vitórias e 14 derrotas em sua carreira, terminou sua carreira no MMA lutando pelo Bellator. Jon Jones, aos 37 anos, é o atual campeão peso-pesado do Ultimate e vai colocar seu cinturão em jogo no dia 16 de novembro, em duelo contra o ex-campeão Stipe Miocic no UFC 309.