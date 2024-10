Vitor Roque foi emprestado pelo Barcelona e ainda não brilhou no Betis - Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/10/2024 13:57

Em seu segundo clube na Espanha, Vitor Roque continua com dificuldades para brilhar, ao menos na avaliação de parte da imprensa local. Nesta segunda-feira (7), o atacante brasileiro foi alvo de críticas por parte do tradicional jornal "As", para o qual o jogador vem "dando razão" ao Barcelona, em referência à decisão do clube catalão em emprestá-lo ao Betis.



"Por enquanto o seu desempenho dá razões ao Barcelona: o jogador não aproveitou as duas oportunidades claras que teve no clássico e isso resultou letal para o time verde e branco. Já aconteceu nos dias anteriores: o brasileiro sofre diante do gol após estrear com gol na partida contra o Leganés", diz Daniel Lagos, colunista do jornal espanhol.



O jornalista se refere ao desempenho do jogador no clássico local entre Betis e Sevilla, que venceu por 1 a 0. O resultado fez o Sevilla alcançar os mesmos 12 pontos do arquirrival. Ambos ocupam a parte intermediária da tabela do Campeonato Espanhol. Para o AS, "crescem as dúvidas" sobre o futebol do brasileiro.

"Ele marcou um gol até o momento e crescem as dúvidas sobre sua capacidade de ser o artilheiro que Pellegrini optou. Durante o verão, saíram Borja Iglesias, Willian José e Ayoze Pérez numa revolução quase total do ataque verde e branco".



O próprio técnico Manuel Pellegrini criticou o desempenho do atacante.

"Se você tem um mano a mano duas vezes num clássico muito igual, você tem que marcar", declarou o experiente treinador, ao fim do jogo disputado no domingo.



Com passagens pelo Cruzeiro e pelo Athletico-PR, e destaque na base da seleção brasileira, Vitor Roque desembarcou em Barcelona em janeiro deste ano. Assinou um longo contrato, até 2031, mas não conseguiu se firmar com os técnicos Xavi Hernández e Hansi Flick, que o testou na pré-temporada europeia.



Sem a aprovação do técnico alemão, que substituiu Xavi, o atacante brasileiro foi cedido por empréstimo ao Betis, com opção de compra.