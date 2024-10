Último clube de Iniesta foi o Emirates Club, dos Emirados Árabes - Lluis Gene / AFP

Último clube de Iniesta foi o Emirates Club, dos Emirados ÁrabesLluis Gene / AFP

Publicado 07/10/2024 14:29

Rio - Lenda do futebol e ídolo do Barcelona Andrés Iniesta anunciou nesta segunda-feira (7) a sua aposentadoria dos gramados. Aos 40 anos, o agora ex-meia publicou um vídeo em suas redes sociais para comunicar a decisão.

Iniesta estava sem clube desde julho, quando encerrou seu contrato com o Emirates Club, dos Emirados Árabes. Ele atua fora do futebol europeu desde 2018. Na época, acertou sua saída do Barcelona e foi jogar no futebol japonês, mais precisamente no Vissel Kobe. Foram seis temporadas no Japão e uma no Oriente Médio.

Já no Barcelona, clube onde foi revelado e marcou época, tendo conquistado três Mundiais de Clubes, quatro Liga dos Campeões e nove Campeonatos Espanhóis, o espanhol foi um dos grandes nomes do time histórico comandado por Pep Guardiola, que revolucionou o futebol moderno, entre 2008 e 2012.

Pela seleção espanhola, fez parte da geração que mudou a história do futebol do país. Bicampeão da Eurocopa em 2008 e 2012, Iniesta fez o gol que deu o único título da Espanha na história das Copas do Mundo em 2010.