Marta ergue o troféu da NWSL Shield com o restante das jogadoras do Orlando Pride - Divulgação / Orlando Pride

Marta ergue o troféu da NWSL Shield com o restante das jogadoras do Orlando PrideDivulgação / Orlando Pride

Publicado 07/10/2024 17:41 | Atualizado 07/10/2024 17:43

Estados Unidos - Camisa 10 do Orlando Pride, Marta celebrou seu primeiro título pelo clube norte-americano no último fim de semana: a NWSL Shield. Antes de erguer a taça, a brasileira se emocionou e dedicou a conquista às companheiras e à torcida.



"Eu esperei tanto por esse momento. Este time merece, porque nós mostramos o que nós podemos fazer desde o primeiro jogo da temporada, e continuamos fazendo. E tenho certeza de que vamos por mais. Isto é para o time, mas também para a torcida, que vem aos nossos jogos toda semana", declarou a atacante no momento da premiação.



O Orlando Pride garantiu o primeiro troféu de sua história no domingo (6), com três rodadas de antecedência, ao vencer o Washington Spirit por 2 a 0. Marta abriu o placar, cobrando pênalti, e chegou a oito gols na atual temporada. Ela é a vice-artilheira da equipe na competição.

Com o título, a equipe da Flórida também está classificada para disputar a NWSL Challenge Cup e o principal torneio feminino de clubes da Concacaf, a W Champions Cup de 2025/26.