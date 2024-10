Igor Jesus em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Igor Jesus em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/10/2024 08:00 | Atualizado 08/10/2024 09:28

Rio - Convocado pela primeira vez por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, pode ser titular contra o Chile, nesta quinta-feira. De acordo com informações do portal "ESPN", o jogador do Botafogo foi testado na equipe principal do Brasil.

A equipe escalada no primeiro treinamento foi: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus. Os outros dois jogadores alvinegros convocados, Alex Telles e Luiz Henrique, ficaram como opção no banco.



A escolha por Igor Jesus coloca Endrick, atacante do Real Madrid, novamente como opção no banco de reservas. Dorival Júnior teve alguns problemas após convocar o Brasil para os compromissos das Eliminatórias. O goleiro Alisson, os zagueiros Éder Militão e Bremer, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Jr. se lesionaram e foram cortados.



Além da partida contra o Chile, em Santiago, o Brasil jogará no próximo dia 15 contra o Peru, no Mané Garrinha, em Brasília, encerrando a disputa da Data Fifa de outubro.