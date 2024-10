Iniesta realizou um evento de despedida e revelou que vai seguir carreira como treinador de futebol - Lluis Gene / AFP

Publicado 08/10/2024 09:53 | Atualizado 08/10/2024 10:18

Barcelona (ESP) - Ídolo do Barcelona e autor do gol do título mundial da Espanha em 2010, Andrés Iniesta se aposentou do futebol aos 40 anos. O craque estava livre no mercado desde junho, quando encerrou o contrato com o Emirates, dos Emirados Árabes Unidos. Em evento de despedida realizado nesta terça-feira (8), o agora ex-jogador anunciou que vai seguir carreira como treinador.

"O futebol termina nesta fase, mas o jogo continua. Não posso estar muito longe do futebol, tem sido a minha vida e continuará sendo. Estamos trabalhando em diferentes projetos e já estou iniciando o curso como treinador. Queria ter jogado até os 90, mas estou feliz por ter realizado esse sonho", disse.

O evento de despedida contou com a presença de dirigentes e ex-jogadores como Xavi Hernández, que fez uma dupla histórica ao lado de Iniesta no Barcelona, além de atletas do atual elenco da equipe catalã. Iniesta revelou o desejo de retornar ao clube onde viveu a melhor fase da carreira no futuro, mas como treinador, e cobrou melhores condições de trabalho.

"Gostaria de voltar ao Barcelona. Quem marcou este clube tem que estar lá, mas tem que estar com condições. Cada profissional é único. O meu perfil de trabalho será o perfil do Iniesta", afirmou.

Iniesta conquistou 32 títulos pelo Barcelona, sendo três vezes campeão do Mundial de Clubes, quatro da Liga dos Campeões e nove do Campeonato Espanhol. O ex-jogador defendeu o clube por 16 anos e fez parte do time histórico comandado por Pep Guardiola, formando meio-campo com Busquets e Xavi.