Reinaldo é treinador do Maricá e foi campeão da Série A2 do Carioca em 2024 - Léo Alves / Maricá

Reinaldo é treinador do Maricá e foi campeão da Série A2 do Carioca em 2024Léo Alves / Maricá

Publicado 09/10/2024 07:00

Rio - O Maricá garantiu o acesso inédito para a primeira divisão do Campeonato Carioca em 2025 após protagonizar uma campanha histórica na Série A2 deste ano. O Tsunami, como é apelidado, é comandado pelo técnico Reinaldo, ex-jogador com passagens por Flamengo e Botafogo entre os anos 1990 e 2000. Em entrevista ao DIA, o treinador enalteceu o comprometimento e a confiança no trabalho.

"Nós fomos campeões com uma defesa sólida e um ataque forte porque busco um equilíbrio, com padrão de jogo bem definido e seguimos fielmente nossa estratégia. Mas nada disso seria possível se não tivéssemos um grupo comprometido e com fome de aprendizado, além de bons de bola. Essa foi a fórmula do sucesso. O respaldo da diretoria, que acreditou no trabalho, também foi muito importante", disse.

Na campanha do acesso inédito, o Maricá liderou a Taça Santos Dumont com sete vitórias e quatro empates em 11 jogos, terminando a fase classificatória sendo o único invicto e dono da melhor defesa com apenas quatro gols sofridos. Em seu quarto ano de carreira como treinador, Reinaldo celebrou a evolução no clube e a conquista do seu primeiro título após pendurar as chuteiras.

"É muito gratificante ser campeão. Foi meu primeiro título como treinador e também foi inédito para o clube e para os atletas. É um sonho realizado conseguir conquistar um título importante com apenas quatro anos de carreira. No ano que vem teremos a chance de mostrar nosso trabalho não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Vai ser um momento emocionante para todos", afirmou.

No ano passado, o Maricá correu risco de rebaixamento e terminou a Série A2 apenas dois pontos acima de um dos rebaixados. Já neste ano, o time mostrou maturidade e venceu todos os adversários diretos, além de conseguir uma classificação à final no apagar das luzes contra o Audax, que disputou a primeira divisão em 2024, e vencer o Olaria nos pênaltis na decisão. Reinaldo destacou a busca por conhecimento, tanto dele quanto dos jogadores, como determinante para o sucesso.

"A cada dia busco mais conhecimento. Estudo, fico atento aos jogos, converso com outros treinadores e ex-jogadores, sempre busco essa troca para fortalecer minha ideia de jogo. Hoje sou melhor do que no ano passado e, sem dúvidas, no ano que vem serei melhor do que esse ano porque busco aprender. Tenho essa vontade e busco passar isso para os meus atletas. Isso está sendo fundamental", pontuou.

Com a conquista da Série A2, o Maricá disputará a primeira divisão do Campeonato Carioca pela primeira vez na história, em 2025. Porém, a temporada dos comandados de Reinaldo ainda não terminou. O Tsunami está na semifinal da Copa Rio, que garante vaga na Série D do Brasileirão e Copa do Brasileirão. Após eliminar Duque de Caxias, Portuguesa e Audax, encara o Serrano ou Volta Redonda.