Igor Jesus em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/10/2024 10:30

Rio - A trajetória de Igor Jesus segue veloz em seu retorno ao futebol brasileiro. O jogador de 23 anos foi anunciado pelo Botafogo no dia 1º de julho, estreou no mesmo mês e, menos de 90 dias depois, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Na quinta, pode até aparecer como titular na equipe de Dorival Júnior.

O jogador do Botafogo treinou entre os titulares, na vaga do lesionado Vinícius Júnior na terça-feira. Desponta, assim, como favorito para ocupar a função de centroavante para o jogo contra o Chile, na quinta, em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

A chance tem relação direta com o futebol apresentado no Botafogo. Desde sua estreia, em julho, ele já marcou sete gols e deu uma assistência em 19 jogos, sendo 14 deles como titular. Antes de voltar ao futebol brasileiro, ele jogava nos Emirados Árabes Unidos. Curiosamente, chegou a receber convite para se naturalizar e defender a seleção daquele país.

Ele recusou, claro. E comemorou muito quanto recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira. "Fiquei muito feliz quando vi meu nome na lista. Isso mostra que meu trabalho vem sendo bem feito. Mas, naquele dia, logo em seguida fiquei focado no treino do meu clube. Só depois é que liguei para a minha família, estavam todos felizes", disse o atacante, concentrado com a seleção em São Paulo.



"Estar podendo representar a seleção é gratificante. Espero fazer um bom trabalho aqui para voltar mais vezes", disse o atacante nascido em Cuiabá, no Mato Grosso. "Podem ter certeza que vamos fazer o nosso melhor aqui para que possamos alcançar nosso objetivo que é a vaga para a Copa do Mundo. Queremos fazer um grande trabalho para deixar todos felizes."



Apesar disso, Igor Jesus admitiu que o confronto em Santiago deve ser dos mais complicados porque o rival está pressionado por bons resultados nas Eliminatórias. "Todos nós sabemos da qualidade das equipes nas Eliminatórias. São jogos muito difíceis. Sabemos do nosso potencial e vamos continuar trabalhando para ter resultados positivos nesses dois jogos."



Depois da partida contra o Chile, o Brasil vai receber o Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília no dia 15, terça-feira que vem.